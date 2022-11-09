شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليار و511 مليون جنيه صادرات مصر من العسل الأسود بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من العسل الأسود ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 229 مليون و644 ألف دولار " 5 مليار و511 مليون جنيه" بنهاية العام الماضي 2021 – 24 جنيه متوسط سعر الدولار-، ارتفاعا من 170 مليون و575 ألف دولار " 4 مليار و93 مليون جنيه" بنهاية العام السابق له 2020، بزيادة بلغت نحو 59 مليون و69 ألف دولار "مليار و417 مليون جنيه".

وجاءت الصادرات المصرية من العسل الأسود ضمن قائمة الصادرات تامة الصنع والتي ارتفعت بدورها بنهاية عام 2021 إلى 20 مليار و181 مليون و838 ألف دولار، مقابل نحو 13 مليار و838 مليون و186 ألف دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات و343 مليون و652 ألف دولار.

وإجمالا بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر نحو 43.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقابل 29.3 مليار دولار عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 14 مليار 300 مليون دولار وارتفاع بلغت نسبته نحو 48.8٪، بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية منها نحو 32.5 مليار دولار عام 2021، مقابل 25.1 مليار دولار عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 29.9٪، وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء منها نحو 11.1 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار بنهاية عام 2020، بارتفاع بلغت قيمته نحو 6.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 164.3٪.