أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 8-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.





إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.





البورصة تخسر 8.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.95%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 29.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 34 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 13640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إن المساهم رءوف كمال حنا غبور باع عدد 7.3 مليون سهم بسعر 4.22 جنيه بقيمة إجمالية 30.8 مليون جنيه ليتخارج من الشركة بعد بيع نسبة 0.673% من أسهم الشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.





أسهم خزينةوأعلنت شركتا أوراسكوم المالية القابضة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، شراء الأولى 4 ملايين سهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والثانية 34.8 ألف سهم تمثل نسبة 0.161% من أسهم الشركة.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، جي بي أوتو 20 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 500 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5024 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، جي بي أوتو 185.3 ألف سهم، 2 مليون سهم، 40.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 36.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 59.9 ألف سهم، 216 سهم، 60 ألف سهم، 400 ألف سهم، 2 مليون سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، جي بي أوتو 1.6 مليون سهم، 200 ألف سهم، 47.8 مليون سهم، على التوالي.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، مبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 35 مليون جنيه.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 216.3 مليون جنيه مقارنة مع 211 مليون جنيه بنسبة نمو 2.49%.

وحققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 218.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 185.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 48.7 مليون جنيه مقارنة مع 48.2 مليون جنيه بنسبة نمو 1%.





بلتون قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على الحصول على قرض مساند (قرض حسن) من شركة شيميرا للاستثمار (أو إحدى شركاتها التابعة) بمبلغ 1.343 مليار جنيه، وفقًا للشروط التالية مدة القرض 12 شهرًا تبدأ من تاريخ استلام مبلغ القرض، وبدون فائدة.

فيما قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايخ من عضوية مجلس إدارة شركة العرفة، وكذلك التنازل عن كافة مقاعد الشركة الممثلة في مجال الإدارة.





رواد السياحةقالت شركة رواد السياحة-رواد، إن شركة رواد الواحات للتنمية السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد 66.52%)، تلقت خطابًا من محافظ الوادي الجديد بشأن استرداد أرض مخيم آبار ناصر المملوكة لشركة رواد الواحات، والتي سبق للمحافظة سعيها لعدم الالتزام بخطة التطوير، علمًا بأن مساحة هذه الأرض 22 ألف متر تم سداد قيمتها بالكامل، وتتمثل خطة الشركة في استغلال هذه الأرض لإنشاء فندق بيئي يعتمد على الطاقة النظيفة.