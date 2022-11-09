شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولي تُعلن توقيع تمويلات خضراء بـ 2.24 مليار دولار في النقل والأمن الغذائي والبيئة والإسكان والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

• 1.3 مليار دولار لقطاع النقل لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو وتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

• 194 مليون دولار لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء وتنفيذ برنامج إدارة دلتا النيل وبرنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر

• تمويلات تنموية في قطاع الطاقة والكهرباء بقيمة 93 مليون دولار لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز النمو الأخضر

• 929 مليون دولار لتحفيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية الريفية

• منحة بقيمة 15 مليون دولار لقطاع البيئة ضمن اتفاقية مبادرة المناخ

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تأتي التوقيعات التي تم الإعلان عنها اليوم، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار العلاقات المتميزة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهود المشتركة على صعيد دعم خطط الدولة التنموية، واستمرارا للترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، وتنوعت التوقيعات بين مجالات النقل والموارد المائية والكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي.





بلغت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار من بينهم مليوني دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطار للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من أسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

فيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتي تأتي تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثانية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.

واستمرارًا لجهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تعزيزًا للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول. وفي قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.