بتقسيط حتى 24 شهرا.. تخفيضات ’’كارفور‘‘ في البلاك فرايدي على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية والملابس

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات، والملابس، بمناسبة البلاك فرايدي، أو الجمعة السوداء 2022.

وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تستمر حتى 11 نوفمبر في فروع كارفور وكارفور أونلاين.

وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا للشراء أونلاين، مع إتاحة نظام التقسط خلال فروع كارفور فقط، من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

وفيما يلي عروض التقسيط المتاحة حالياً:

بنك مصر:

• 6 أشهر بدون فوائد او مصاريف اداريه.

• متاح (,12,18,24) بمصاريف ادارية.

• الحد الادنى لعملية الشراء 1000 جنية

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت

بنك CIB :

• ٤ أشهر بدون فوائد او مصاريف ادارية

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت

• الحد الادنى لعملية الشراء 500 جنية

فاليو :

• بدون مقدم او فوائد ومتاح ( 6,9,12,15,18) شهر

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت

بنك اسكندرية:

• متاح التقسيط لمدة 6 &12 شهر بدون فوائد

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت وسوبرماركت والاونلاين

• الحد الادنى لعملية الشراء 1000 جنية

• يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال الكول سنتر الخاص بالبنك بعد تنفيذ عملية الشراء عن طريق العميل.

سهولة:

• بدون مقدم او فوائد متاح حتى( 6,12,18,24) شهر

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت

أمان :

• متاح التقسيط لمدة 6 شهر بدون فوائد أو مقدم

• متاح التقسيط لمدة 12 شهر بفوائد

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت

فرصة:

• متاح التقسيط لمدة 6 شهر بدون فوائد أو مقدم

• متاح (,12,18,24) بمصاريف ادارية.

• متاح في كل فروع كارفور هايبرماركت

وفيما يلي العروض:

للمزيد من العروض: https://bit.ly/3NNARpI

مواعيد عمل كارفور

مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta