شكرا لقرائتكم خبر عن التنفيذ الفعلى فى صناعة البترول والغاز تناقشه ثانى جلسات يوم إزالة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الجلسة الثانية لصناعة البترول والغاز فى يوم إزالة الكربون المقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات قمة الامم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ بالقاء الضوء على جهود صناعة البترول والغاز فى ازالة الكربون بدءاً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلى، ويتحدث خلالها الرؤساء التنفذيين لشركات بكتل وشلمبرجير وتكنيب العالمية ونائب رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (افريكسيم بنك) ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة المناخ الخاصة بالبترول والغاز، كما تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بواسطة المهندس أحمد أسامة عرضاً تقديمياً فى موضوع الجلسة.