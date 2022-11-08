شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 13640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة.