شكرا لقرائتكم خبر عن "GFS": مستعدون لشراكة عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومساعدة الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس شركة GFS العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن استعداده الكامل للتحالف العالمى لاستخدام الطاقة المستحدثة وبناء القدرات في هذا المجال ومساعدة الدول النامية في هذا الصدد.

وقال رئيس شركة GFS العالمية، خلال جلسة الطاقة بقمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، إن الهيدروجين الأخضر أصبح من الدعائم الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث بدأ استخدامه في صناعة الحديد والصلب والطرق وكبرى الصناعات، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وبعض الحلول المقترحة أيضا.

دعا مسؤول شركة GFS العالمية، للتركيز على استخدام الطاقة الجديدة بحلول 2050، مؤكدا على أهمية بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجال استغلال الطاقة الشمسية أيضا.