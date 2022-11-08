سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-11-2022 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-11-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 75.80 جنيه للشراء، و78.73 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 73.75 جنيه للشراء، و78.90 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 78.22 جنيه للشراء، و78.72 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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