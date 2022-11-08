شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيما تعلن استقالة رئيسها التنفيذى محمد حسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الصناعات الكيماوية كيما في بيان لها اليوم، أن المهندس محمد حسنين رضوان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما تقدم باستقالته إلى المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

بحسب البيان سيتم موافاة البورصة بأي جديد بخصوص الاستقالة ومستجداتها .

‏كان الخليج 365 قد نشر تفاصيل استقالة المهندس محمد حسنين رضوان امس، وذلك بعد المناقشات التي دارت في الجمعية العمومية للشركة وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة، على الرغم من تحقيق الشركة لأرباح كبيرة، خلال العام المالى الماضى، وتجاوزها العديد من المشكلات، بجانب اتمام الاتفاق مع شركة تكنومينت الايطالية وفض النزاع معها.