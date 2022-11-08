شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن في مصر تواصل استقرارها عند 40 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع حوالي 4 جنيهات، ويسجل الكيلو 40 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 44 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها، سعر الساسو 48 جنيها، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيه، وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

وسجلت أسعار البيض في الجملة استقرار عند نفس مستويات أمس، جيث بلغ سعر كرتونة البيض 70 جنيها، وبلغ سعر الكرتونة البلدي 68 جنيها، وبلغ سعر البيض الأحمر 72 جنيها.