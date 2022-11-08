شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل الممثلة العالمية ستيفانى بورز وأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الممثلة العالمية (ستيفانى بورز) وأسرتها.. وتأتى تلك الزيارات من خلال حرص الشخصيات الدولية العامة والسياسية والفنية على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية وذلك لما يتمتع به المتحف الآن من سمعة دولية ومكانة رفيعة كأحد أهم المراكز الثقافية والفكرية والبحثية فى مجال التراث الإنسانى والحضارى.

وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف والذى استهل الزيارة بالترحيب بالضيوف وقدم لهم الهدايا التذكارية وشرح لهم محتويات المتحف وقاعاته ورسالته وأنشطته وفعالياته المختلفة وأسلوب العرض المتحفى بأحدث ما وصلت إليه فنون العرض المتحفى فى العالم.. وفى نهاية الجولة أخذت الممثلة العالمية ستيفانى بورز وأسرتها الصور التذكارية بالمتحف ومعروضاته .

وعبروا عن انبهارهم وإعجابهم بفكرة المتحف وأسلوب العرض به ووسائل الشرح المختلفة وموقعه المتميز والإمكانيات الكبيرة الضخمة التى يمتلكها المتحف من مسرح وسينما وقاعات تعليمية وتربوية.

وأوضحت ستيفانى أننا لدينا شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية والتراثية التى يتمتع بها المتحف ونتطلع إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة .