8 معلومات عن فعاليات "جناح الأمم المتحدة في مصر" في المنطقة الزرقاء بـcop27

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القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27، المُنعقدة في شرم الشيخ في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، ستشارك أسرة الأمم المتحدة في مصر "جناح الأمم المتحدة في مصر" في المنطقة الزرقاء، وستبدأ الفعاليات بجناح الأمم المتحدة من 9 نوفمبر إلى 17 نوفمبر 2022، تماشيا مع الأجندة الدولية لقمة المناخ .

تعرف على التفاصيل

1 – سيتم التركيز على البرامج والأنشطة والمُبادرات المختلفة للأمم المتحدة في مصر تحت شعار "جناح واحد لأمم متحدة واحدة في مصر".

2 – يهدف ذلك لإبراز نهج منظومة الأمم المتحدة في مصر في التعامل مع قضايا المناخ واعتمادها على ركائز عمل الأمم المتحدة في مصر و هي: رأس المال البشري، الخدمات الاجتماعية الرئيسية، التنمية الاقتصادية و الحوكمة وتمكين السيدات و الفتيات.

3 - سيعتمد مؤتمر الدول الأطراف COP27 على نتائجCOP26 لتقديم إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية .

4 – من أهمها الحد العاجل من انبعاثات غازات الدفيئة .

5 - بناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ.

6 - الوفاء بالالتزامات بتمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

7 - يسعى COP27 إلى تجديد التضامن بين البلدان، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التاريخية، من أجل الناس والكوكب.

8 - يجتمع رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني إلى جانب نشطاء المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين في مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي.