شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة الأولى لجمهورية قبرص تزور منطقة سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة آثار سانت كاترين أندري إناستسياديس السيدة الأولى لجمهورية قبرص، وذلك على هامش زيارتها لمصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وكان فى استقبالها الأستاذ أحمد عادل مدير شئون مناطق آثار سانت كاترين والذي اصطحبها في جولة بدير سانت كاترين أحد أهم الآثار البيزنطية الفريدة في مصر والعالم والذي تم إنشاؤه في القرن السادس الميلادي علي يد الامبراطور جستنيان ويضم بين حناياه شجرة العليقة المقدسة الذي كلم الله نبيه موسى عندها، كما شملت الزيارة كذلك كنيسة التجلي والتي تحوي على أقدم فسيفساء من القرن السادس الميلادي والمسجد الفاطمي ومكتبة دير سانت كاترين ومعرض الأيقونات المقدسة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من المواقع الأثرية والمتاحف المصرية قد شهدت على مدار اليوميين الماضيين توافد الوفود الرسمية المشاركة بالمؤتمر لزيارتها، معربيين عن حرصهم الشديد على زيارة المواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم بمصر، وسعادتهم البالغة بزيارتها وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة.