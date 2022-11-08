شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى المملكة المتحدة يقيم مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام فعاليات اليوم الأول لزيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM2022، أقام مساء أمس، سفير مصر لدى المملكة المتحدة شريف كامل مأدبة عشاء، في مقر إقامته، على شرف الوزير.

وحضر مأدبة العشاء عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعقب مأدبة العشاء استعرض الوزير من خلال عرض تقديمي أبرز المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحية المصرية والتي تهدف إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، لافتا إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية هي الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الخارجية الأولى لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، وقد جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2022 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.