الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن توقيع بلاده اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر.

وكتب بن زايد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شهدت وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط".

وأضاف رئيس دولة الإمارات في تغريدته: "سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".

وأمس الإثنين، أكد الرئيس الإماراتي، في مستهل قمة "كوب27" للمناخ في مصر، أن العالم يواجه تحديات معقدة، مشددا في كلمته التي ألقاها على أن معالجتها تتطلب عملًا مشتركًا وتعاونًا دوليًا.

ودعا بن زايد إلى "توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته والتي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء".

وتابع: "مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على القرارات والإجراءات والخطوات التي نتخذها اليوم".

وأضاف: "وبما أننا لا نملك إلا أرضًا واحدة فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التَحدي من خلال العملِ المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلولِ وتنويع الاقتصاد".