الذهب يواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 3 جنيهات، مع انخفاض المعدن عالميا.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، هبط سعر جرام الذهب في مصر 4 جنيهات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 814 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1221 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 24 إلى 1395 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9768 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1671 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.