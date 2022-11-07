تعاون بين المركز الوطني للتخصيص وبنك الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للتخصيص اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض؛ بهدف تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين، إذ يعد القطاع البنكي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في نجاح عمليات التخصيص والشراكة.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصص مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وأوضح المركز الوطني للتخصيص أن الاتفاقية ستسهم في تحفيز عملاء البنك من الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة في السعودية، وتعد هذه من جهود المركز في تمكين البنوك للقيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة، خلال الإسهام في تمويل القطاع الخاص، وتقديم الاستشارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار المركز إلى أن أهداف هذه الاتفاقية تتمحور حول تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص، للمستثمرين المحليين والدوليين، خلال المشاركة في استطلاعات السوق والاستشارات المالية، إضافة إلى التسويق الداخلي والخارجي، وتنظيم الفعاليات والتدريب وبناء المعرفة.

كما تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لدور المركز الوطني للتخصيص في نجاح طرح فرص التخصيص أمام القطاع الخاص في القطاعات الـ17 المستهدفة بالتخصيص.