شكرا لقرائتكم خبر تدشين محطة الطائرات الخاصة بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس، محطة الطائرات الخاصة، وذلك في مطار العلا الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الطيران السعودية الأمير فهد بن مشعل، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

واستقبلت المحطة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة عددا من الطائرات الخاصة في بداية تدشين أعمالها، حيث ستسهم في تقديم خدمات جوية متنوعة، مما يعزز جاذبية العلا للأعمال والاستثمارات الجديدة.

وبنيت المحطة بتصميم عصري يتماشى مع معايير الطاقة النظيفة، على مساحة إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع، ومجهزة بكل خدمات الطيران الأرضية والطواقم الهندسية مع توفير خدمة إيقاف الطائرات لفترات طويلة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تعزيز الاتصال بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددا من المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع، إضافة لاتساع منطقة وقوف وصيانة الطيارات إلى 15 طائرة.

وتضمن المطار مرافق وخدمات عدة، منها الصالة التنفيذية التي صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة للعلا، إضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار، علاوة على توفر جميع الخدمات والمرافق والبيئة الاستثمارية المناسبة.