شكرا لقرائتكم خبر روشن تعرض للبيع 2171 وحدة سكنية في «سدرة» بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت شركة روشن للتطوير العقاري 2171 وحدة سكنية للبيع من المرحلة الثانية من مشروعها الأول في الرياض.

ويأتي انطلاق مبيعات المرحلة الثانية في أعقاب نجاح تنفيذ المرحلة الأولى، حيث أظهرت المبيعات السريعة طلب السوق على مفهوم «روشن» للأحياء المتكاملة المجهزة بوسائل الراحة والتي تدعم أسلوب حياة متوازن. ويتميز مشروع سدرة بتصاميم تمزج التقنيات المتطورة بطابع تراثي، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة وبيئة معيشية مع شوارع صديقة للمشاة وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، «نعتز في روشن بتقديم خيارات ذات جودة عالية، ونعتبر إطلاق المبيعات لوحدات المرحلة الثانية من سدرة نقطة مهمة في مسيرة الشركة لتحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بتوفير منتجات تسهم في الرفع من مستوى جودة الحياة في السعودية».

وتعزز شركة روشن مبدأ الاستدامة، مما يجعل الطبيعة في قلب المجتمع، حيث يتم إثراء الطبيعة في المجتمع بشكل أكبر من خلال زراعة الأشجار وتعزيز الاستدامة، مع مسارات مخصصة للمشاة ومرتبطة مع شبكة من المسارات والمساحات الخضراء، كما تتمتع الوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مشروع سدرة بكفاءة عالية، حيث توفر تخفيضا بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، إضافة إلى انخفاض بنسبة 17% في تكلفة المياه.

وأطلقت روشن أول مشاريعها «سدرة1» بنجاح، حيث من المنتظر أن توسع رؤيتها حول مختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد أن أعلنت أخيرا عن إطلاق مشروع العروس بجدة، الذي من المقرر أن يضيف 18,000 وحدة سكنية جديدة إلى شمال جدة، في حين يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في تسع مدن في أربع مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير.