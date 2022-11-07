180 ألف عملية فحص لأنشطة النقل خلال أكتوبر

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كما نفذت الفرق الرقابية 1793 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و13 زيارة ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23 مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 18 آلاف مخالفة، بينما سجلت الفرق 54 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أكتوبر 89%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - «منشآت»، وأخيرا نشاط تأجير السيارات.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال أكتوبر، حيث بلغت 15 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ13 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 6.7 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,517 مخالفة.
مراقبة أنشطة النقل خلال أكتوبر 2022
180,129 عملية فحص تشمل:
177,516 عملية فحص لمركبات النقل.
453 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
1793 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.
المخالفات
النقل البري 23,469 مخالفة محررة
18,067 مخالفة رصد آلي
النقل البحري 54 مخالفة في أنشطة النقل البحري
نسبة الالتزام بالأنظمة:
البري 89%
البحري 97 %
السككي 100 %
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