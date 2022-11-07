شكرا لقرائتكم خبر الحبوب تشتري 538.4 ألف طن قمح محلي بـ934 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب انتهاء موسم شراء القمح المحلي لعام 1443 / 1444هـ (2022)، وذلك بتوريد صافي كمية 538.4 ألف طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن، تماشيا مع الارتفاع في أسعار القمح عالميا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن المؤسسة انتهت من صرف كل مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم (27 أكتوبر 2022)، نتيجة الأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الالكترونية «محصولي»، بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للمؤسسة، وحتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.

وأشار إلى أن القمح المحلي يعد واحدا من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح، إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج، والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب، والمؤهلة من قبل المؤسسة، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة بتنويع مصادر الشراء.

ووفقا لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين وردوا هذا الموسم 1764 مزارعا من إجمالي 2945 مسجلين بالمنصة، أي بنسبة 60%، وبلغ عدد المزارعين الأفراد 1664 مزارعا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 مزارع قاموا بالتوريد.

وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي، بصافي كمية 157.7 ألف طن ثم منطقة الجوف بصافي كمية 135.8 ألف طن، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية 107.9 آلاف طن، ثم منطقة حائل بصافي كمية 61.9 ألف طن، فالخرج بصافي كمية 41 ألف طن، ووادي الدواسر بصافي كمية 20 ألف طن، والرياض بصافي كمية 12.9 ألف طن، والأحساء بصافي كمية1,341 طنا.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أقر هذا الموسم زيادات عدة في سعر توريد طن القمح المحلي، وصولا إلى 1700 ريال للطن، مقابل 1,375 ريالا الموسم الماضي، وذلك تماشيا مع تطورات الأسعار العالمية للقمح، وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي 1700 ريال للطن، مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم (1443/1444هـ) بأثر رجعي، لكل صافي الكميات المستلمة بعد اعتماده.

وتقوم المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح المحلي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 /1 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين، وفقا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لـ5 سنوات، وبكمية 1.5 مليون طن كل عام، كحد أقصى.

موسم شراء القمح المحلي (2022)

الكميات المستلمة

538,436 طنا

(-6.5% عن الموسم الماضي)

المبالغ الدفوعة

934,263,820 ريالا

(+ 20% عن الموسم الماضي)

إجمالي عدد المزارعين

1764 مزارعا

( 60% من إجمالي المزارعين)

الكميات المستلمة حسب المناطق

تبوك 157,746 طنا

الجوف 135,813 طنا

القصيم 107,972 طنا

حائل 61,597 طنا

الخرج 41,041 طنا

وادي الدواسر 20,022 طنا

الرياض 12,904 أطنان

الأحساء 1,341 طنا

سعر توريد الطن

2022: 1700 ريال

2021: 1,375 ريالا