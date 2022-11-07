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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم، ورشة عمل «دراسة تمكين شركات الموارد البشرية». وستناقش الورشة التي تعقد بمقر الغرفة تشخيص الوضع الحالي لشركات الموارد البشرية وحصر تحديات سوق العمل والصعوبات التي تواجه توفير العمالة الماهرة المناسبة، إضافة إلى أبرز الحلول المقترحة لدعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر البشرية. وسيشارك في ورشة العمل رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع، ومساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية عبدالملك بن سليمان. وسيشارك في ورشة العمل رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع، ومساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية عبدالملك بن سليمان.

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