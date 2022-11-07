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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الجولة السادسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا، اختتمت أعمالها بالعاصمة الكورية سيول.

وأوضح رئيس الفريق الفني التفاوضي الخليجي للسلع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المشرف العام على وكالة تمكين الصناعة المهندس البدر فودة، أن هذه المفاوضات تأتي في سبيل زيادة التبادل التجاري لدول المجلس، ومنح علاقة تجارية تفضيلية مع جمهورية كوريا الجنوبية، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للتجارة في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين أطراف الاتفاقية.

وتهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز مكانة المجلس ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدول المجلس، إضافة إلى دعم وتعزيز قطاعات الأعمال بدول مجلس التعاون.