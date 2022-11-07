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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية، الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ينطلق اليوم في الرياض، بمشاركة أكثر من 110 دول حول العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة تطورات شبكات الاتصالات الفضائية والجوية الحديثة، والفرص والتحديات المصاحبة؛ لنشرها من نواح علمية وتقنية وتنظيمية، واستعراض الحراك العالمي تجاه تقديم خدمات الاتصالات عبر هذه الشبكات، وتقام فعاليات المنتدى خلال الفترة 8 - 10 من نوفمبر الحالي.

وسيتناول المنتدى من خلال أكثر من 15 جلسة حوارية وأكاديمية ستة محاور رئيسة وهي: تكامل شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية، ومستقبل الجيل السادس من خلال الشبكات غير الأرضية التي ستنشر في طبقات الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، والمستجدات والفرص والتحديات لإيصال خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية.