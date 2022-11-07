شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي خلال فعاليات بورصة لندن الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية التى سيعقدها خلال مشاركته فى بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM2022 والتى انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 9 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، بعقد لقاء مع وزير السياحة السعودى أحمد الخطيب، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أكد وزير السياحة السعودى على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أشاد بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التى تتمتع بها مصر وبالتطور الهائل الذى تشهده البنية التحتية فى مختلف المناطق بمصر لاسيما فى منطقة الساحل الشمالى.

كما اقترح تنفيذ برامج تسويقية مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة، مشيراً إلى التجربة الناجحة فى مجال التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياحة البحرية، مؤكداً على تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن استعداده لدعم الجهود المصرية فى كافة المحافل والمنظمات الدولية ومنها منظمة السياحة العالمية، مؤكدا على استعداد المملكة العربية السعودية للتعاون بصورة أكبر مع مصر لإعداد خطة تدريب وبرنامج عمل مشترك لعام 2023 للعاملين بالقطاع السياحى والفندقى.

كما أكد وزير السياحة السعودى على أهمية التعاون بين مصر والسعودية لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يساهم فى حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمية.

وخلال اللقاء رحب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بكافة المقترحات من الجانب السعودى، مؤكداً على أهمية التعاون فى كافة المجالات بما يضمن استدامة صناعة السياحة.

كما رحب الوزير بإقامة مزيد من فرص التعاون بين البلدين لتحقيق طفرة سياحية، كما أكد على أن الدولة المصرية ترحب وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاع السياحى المصرى، لافتا إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى القطاع السياحى المصرى، بما يساهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 25% -30% سنوياً.