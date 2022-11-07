شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع أسعار الذهب وصعود البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب وكذلك البورصة المصرية وتطورات أداء الوزارات خلال قمة المناخ.صعود مؤشرات البورصة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 4676 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.
تراجع سعر الذهب
سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا في حدود جنيهين فقط وتحرك سعر الذهب في مصر من 1227 إلى 1225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات أخري في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.
أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1050 جنيها.
عيار 21 سجل 1225 جنيهات.
عيار 24 سجل 1400 جنيه.
الجنيه الذهب 9800 جنيه.
قفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة.
144 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخضراء خلال 2022/2021
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً بشأن جهود الحكومة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية، يتضمن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدفة خلال العام المالي (22/2023)، ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.
تشغيل 6 محطات تموين بالغاز ومركز تحويل متنقل بشرم الشيخ
قامت شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول، ببذل جهود متواصلة لتنفيذ خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية حيث يعد الغاز الطبيعي وقود نظيف وصديق للبيئة ويتمتع باقتصاديات تشغيل عالية.
وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الاسهام بفعالية في خطط وسياسات الحفاظ على البيئة وخفض معدلات الملوثات الضارة في المدن المصرية.
وفى مدينة شرم الشيخ التي تستضيف مؤتمر المناخ COP 27، كانت شركة غازتك سباقة في تقديم ولأول مرة خدمات التموين والتحويل بالغاز الطبيعي، حيث قامت بافتتاح وتشغيل عدد (5) محطات تموين بالغاز الطبيعي بالمدينة هي (محطة الرويسات – محطة السوق القديم – محطة النور – محطة هضبة أم السيد – محطة هوليداي)، فضلاً عن توفير محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعزيز خدمات التموين لكافة أنواع السيارات والمركبات في محطة نبق المخصصة لتموين الأتوبيسات بالغاز الطبيعي والجاري إنهاء أعمال إنشائها وتشغيلها. وقامت الشركة بتوفير منظومة تموين الكارت الذكى الحديثة بمحطاتها والتي تعد أحدث منظومات الربط الإلكتروني لتموين السيارات في العالم.