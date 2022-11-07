"أبو ظبي" تقود صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.148% رابحًا 119.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10574.93 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.67% رابحًا 77.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11598.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسرًا 112.82 نقطة ليغلق عند مستوى 19500.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.7 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.83%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاعي التأمين، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.09%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.87%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاعي المرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.95%، 0.91%، على التوالي.

وقفز 61 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الحفر العربية" بنسبة 23%، ثم سهم "العربي" بنسبة 5.95%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.27%، وتراجع 143 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 5.84%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.63%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم "الحفر العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.84% رابحًا 28.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3378.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 187 مليون سهم محققة ما قيمته 436.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6826 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفز 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الخدمات، والبنوك بنسبة 1.41%، 0.16%، على التوالي.

وزاد 22 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.34%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.38%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.63%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.4 مليون ورقة بقيمة 174.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.148% رابحًا 119.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10574.93 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.485 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 400.6 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وزاد 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 5.98%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 4.76%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.12%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.4%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والرعاية الصحية بنسبة 0.93%، 0.19%، على التوالي.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 10.45%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 6.7%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 5.93%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 262.2 مليون درهم.





بورصة البحرينوزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.09% رابحًا 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 641.9 ألف سهم بقيمة 175.6 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 10.8% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.17%، 2.13%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 195.48% بضغوط هبوط سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 8.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.71%، وهبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بيت التمويل الكويتي بنسبة 2.33%، 0.38%، على التوالي.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحًا 49.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7475.48 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 78.55 نقطة ليغلق عند مستوى 8390.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5541.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5678.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 187.6 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10491 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.86%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الاتصالات، والمنافع بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.37%، 0.15%، على التوالي.