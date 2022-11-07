شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "اللمحة الإحصائية مصر 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، الإصدار الحديث من كتيب " اللمحة الإحصائية مصر 2022"، حيث يغطى هذا الإصدار أحدث المؤشرات الإحصائية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والبيئية، وذلك استجابة لمتطلبات تلك الفترة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات، وذلك تعزيزاً لدور الجهاز في إتاحه البيانات الإحصائية المحدثة والدقيقة ذات الجودة العالية.

وقال الجهاز، إن هذا الإصدار يتميز بما يتضمنه من بيانات ومعلومات خلال الأعوام 2020،2022،2021 والتي تعكس التغيرات التي طرأت على تلك الأنشطة في شكل مبسط على مستوى إجمالي يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.