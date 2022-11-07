شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1225جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا في حدود جنيهين فقط وتحرك سعر الذهب في مصر من 1227 إلى 1225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات أخري في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1050 جنيها.

عيار 21 سجل 1225 جنيهات.

عيار 24 سجل 1400 جنيه.

الجنيه الذهب 9800 جنيه.

قفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة.

وأعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن ارتفاع صادرات الحلى والأحجار الكريمة للقطاع للفترة من يناير الى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 1 مليار و126مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 839 مليون دولار بزيادة بنسبة 34%، وتصدرت كندا الدول التى تصدر لها مصر الحلي والأحجار الكريمة حيث بلغت صادرات مصر لها 601 مليون دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 440 مليون دولار بارتفاع بنسبة 34%.

واحتلت دولة الإمارات المركز الثانى من صادرات مصر للحلي والأحجار الكريمة، وسجلت صادرات مصر لها 521 مليون دولار بنفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 290 مليون دولار، بنسبة زايادة بلغت 80%، بينما احتلت تركيا المركز الثالث من حيث الدول المصدره لها مصر من الحلي والأحجار الكريمة حيث سجلت 3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مليون دولار، وتصدر مصر للعديد من الدول مثل تركيا وامريكا والمانيا والبحرين وايطاليا.