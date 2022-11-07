شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 24.20 للشراء، و24.30 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 24.20 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.20 جنيه للشراء.

24.29 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.20 جنيه للشراء.

24.30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر24.20 جنيه للشراء.

24.30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.25 جنيه للشراء.

24.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.23 جنيه للشراء.

24.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.29 جنيه للشراء.

24.35 جنيه للبيع.