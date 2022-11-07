في 10 بنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في 7 بنوك بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

ونشر موقع "مصراوي" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا للموقع الرسمي لكل بنك.

البنك الأهلي المصري: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.22 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.29 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و24.35 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.