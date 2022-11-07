تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الإثنين، حيث هبط الجرام بشكل طفيف بلغ جنيهاً واحداً مقارنة بمستواه مساء أمس، مع انخفاض المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 818 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1052 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1227 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 24 إلى 1402 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9817 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الاثنين، إلى نحو 1668 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.77%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.