أخبار البورصة اليوم الأحد 6-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.050 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، شركة العبوات الطبية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

البورصة تخسر 5.03 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.050 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300 مليون ورقة مالية بقيمة 702.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 4.01%، واستحوذت المؤسسات على 15.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

أسهم الخزينة

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، شراء الأولى 338.5 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.05%، وشراء الثانية 170 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.76%، وشراء الثالثة 2.64 مليون سهم، وشراء الرابعة 65 ألف سهم بنسبة 0.0058% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 400 ألف سهم، 37.53 مليون سهم، 37.53 مليون سهم، 37.53 مليون يهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، الدولية للأسمدة والكيماويات 41.6 مليون سهم، 37.6 مليون سهم، 90 ألف سهم، 15 ألف سهم، 103.2 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 1.5 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 37.7 مليون سهم، 2899 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحقق البنك التجاري الدولي إيرادات تشغيلية بلغت 23.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي أرباح البنك 12.2 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 23%.

وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2022 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53.94%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 744 مليون جنيه مقارنة مع 358 مليون جنيه بنسبة نمو 107.82%.

كما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 251.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2022 مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38.8 مليون جنيه مقارنة مع 37 مليون جنيه بنسبة نمو 4.8%.