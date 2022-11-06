شكرا لقرائتكم خبر التحلية تنشئ أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي في الشرق الأوسط بالتعاون مع اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عددا من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي، في الرياض، من أبرزها عقد إنشاء ثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، والأول في الشرق الأوسط لأغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة ينفذ بكامل مراحله في المملكة، بتحالف سعودي ياباني.

وحضر توقيع الاتفاقيات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبد الكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري.

وتشمل الاتفاقيات اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و(ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 5.1 مليارات ريال سنويا في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفة، والتي تستخدم في صناعة النفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية المختلفة. كما أبرمت «التحلية» اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة، فيما وقعت عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة.

وأعلنت عن إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة «توراي الشرق الأوسط»، وهو المصنع الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة، ويستهدف تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محليا وعالميا، من خلال تحقيق عائدات تقدر بـ690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025، وخفض معدل التكلفة بنحو (14%)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4%)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50%.

صديق للبيئة

وأوضح محافظ التحلية المهندس عبدالله العبدالكريم أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة تمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6% محليا و7% خليجيا، واستهدف توطينها لكونها منتجا أساسيا واستراتيجيا، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وسيبدأ إنتاج المصنع عام 2025 وسيحقق عائدا على الناتج المحلي 1.14 مليار خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال، و يخدم إضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة، كما تبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تلبي 5% منها حاجةالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10% منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5% لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30% من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي. علما بأن 70% من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة.

تكامل اقتصادي

وقال: نتشارك مع أصحاب العلاقة وعدد من القطاعات وأصحاب المنشآت الصناعية والمقاولين الخطوات اللاحقة لمستقبل صناعة تحلية المياه، وننطلق في ذلك من منظور تكاملي واقتصادي يركز على المكتسبات التي تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع المستدام، لإنتاج جيل جديد وقيادة وطنية شابة في ظل توفر مقوماتها التي تكمن في قوة وكفاءة المقاولين السعوديين، الذي أصبحت لديهم إمكانات عالية للمشاركة بتفرد وتميز في إنشاء كبرى المشاريع في تحلية المياه وتصدير خبراتهم ومعارفهم الصناعية للخارج، لا سيما في ظل وجود منظومات إنتاج عملاقة تبنى بسعات كبيرة عالميا تصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا بتقنيات RO.

مداخل لصناعات

وأضاف: لدينا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهو مركز مبني على الفكر وتبني المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص والعام، ولدينا فرص في صناعة التحلية والصناعات المرتبطة بها، لتعظيم الناتج من المياه المحلاة، كما لدينا إمكانات عالية لإيجاد مداخل لصناعات عدة، وجميع مكوناتها ستعتمد على مخرجات وفيرة من تحلية المياه، واليوم نوقع مع شركة سعودية اتفاقية لإنتاج البروم، بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30% من الطلب المحلي عام 2024، فضلا عن مساهمتها في الناتج المحلي بمبلغ 150 مليون ريال سنويا لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنويا لعام 2030، وباستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنويا في 2024 وتصل إلى 8 مليارات ريال سنويا عام 2030.

الاتفاقيات

