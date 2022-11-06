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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المعني بالاستثمار في دول مجلس التعاون عقدوا الاجتماع المشترك الأول، بحضور جميع ممثلي دول المجلس والأمانة العامة للمجلس، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.

ويأتي الاجتماع بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.

وناقش المجتمعون موضوعات عدة من بينها موضوع الاستثمار وفق ما نصت عليه المادة الخامسة في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022، باعتماد إضافة مسارات جديدة تدعم تفعيل السوق الخليجية المشتركة.