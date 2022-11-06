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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكادمية المالية تعقد اليوم الحوار المالي «FinTalk» بنسخته الخامسة، تحت عنوان «تسليط الضوء على أبرز تحديات قطاع التأمين الصحي».

ويتطرق الحوار لمناقشة رؤية المملكة 2030 وقطاع التأمين الصحي، وتحديات قطاع التأمين الصحي، وفرص النمو المستقبلية، والتحول التقني والرقمي في القطاع.

وتتجسد مبادرة الحوار المالي FinTalk في تحسين المعرفة والخبرات في إدارة المجالات المالية والاقتصادية ومناقشة أوضاعها الحالية من خلال استقطاب كبار المسؤولين في القطاع المالي العام والخاص من وزراء ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لأكبر وأهم المنظمات والمنشآت المالية المحلية والدولية للمشاركة في بحث الحلول النوعية والفعالة في بناء مستقبل مستدام للقطاع المالي في المملكة.

وتأتي مبادرة الحوار المالي FinTalk ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية المالية، بهدف تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم محتوى متميز يتماشى مع أهداف ومتطلبات التحول المعرفي الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.