شكرا لقرائتكم خبر المالية تقرر صرف مستخلصات عقود المقاولين السابقة والمتعثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع اتحاد الغرف السعودية نيابة عن قطاع الأعمال بالمملكة، ممثلا باللجنة الوطنية للمقاولين، الشكر لوزير المالية محمد الجدعان بمناسبة صدور القرارين الوزاريين المتضمنين حلولا نظامية؛ لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية، وإتاحة وسائل إضافية لبدائل حل النزاعات القائمة أو المحتملة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.

وعد الاتحاد في بيان له أن هذين القرارين يعكسان اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقطاع الأعمال وتذليل جميع التحديات بما يساعد على النهوض بدوره الاقتصادي، مثمنا جهود وزارة المالية في تسوية مستحقات القطاع الخاص.

من جهته أشاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد بالقرارين الوزاريين اللذين أصدرهما وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين، معربا عن امتنان اللجنة وجميع العاملين بقطاع المقاولات لهذا القرار الذي سيسهم في تنمية دور القطاع وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية 2030.

وتوقع الحماد أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين.

القراران تضمنا

