المالية تقرر صرف مستخلصات عقود المقاولين السابقة والمتعثرة

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وعد الاتحاد في بيان له أن هذين القرارين يعكسان اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقطاع الأعمال وتذليل جميع التحديات بما يساعد على النهوض بدوره الاقتصادي، مثمنا جهود وزارة المالية في تسوية مستحقات القطاع الخاص.من جهته أشاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد بالقرارين الوزاريين اللذين أصدرهما وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين، معربا عن امتنان اللجنة وجميع العاملين بقطاع المقاولات لهذا القرار الذي سيسهم في تنمية دور القطاع وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية 2030.
وتوقع الحماد أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين.
القراران تضمنا
- حلولا نظامية لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية.
- إتاحة وسائل إضافية لبدائل حل النزاعات القائمة أو المحتملة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.
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