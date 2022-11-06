رؤساء أجهزة التأمينات يبحثون تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج

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ويبحث الاجتماع الموضوعات المشتركة وأوجه التعاون حيال تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات حيال تنفيذ توصيات الاجتماع العشرين الذي استضافته مملكة البحرين.ويناقش الاجتماع تطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء، ومبادرة تطوير إجراءات تحصيل مبالغ الاشتراكات من أصحاب العمل، ومبادرة التكامل والربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
يذكر أن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقد بشكل سنوي، وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، ويأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوطيد العلاقة الأخوية المميزة التي رسمها وأشرف عليها قادة المجلس، حفظهم الله، إذ أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2004م، نظام مد الحماية التأمينية الذي يقضي بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.
الاجتماع يناقش ما يلي
- تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- آخر المستجدات حيال تنفيذ توصيات الاجتماع العشرين في البحرين
- تطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم
- مبادرة تطوير إجراءات تحصيل مبالغ الاشتراكات من أصحاب العمل
- مبادرة التكامل والربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس
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