100 مليار حجم زيادة رأسمال 116 شركة مدرجة في السوق المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من 2022م نحو 116 طلبا، وبلغ حجم الزيادة في رأسمال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال.

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، أن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون، حيث تصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة بنسبة 60.3%، تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1%، فيما شكل تحويل الديون 2.6% من إجمالي الموافقات.

وأكد بن غنام أن إجراءات الموافقة على طلبات زيادة رأس المال تمر بمراحل دقيقة لدراسة الطلبات منذ الإعلان حتى استحقاق العملية؛ لتتسق هذه البيانات مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2021 - 2023).

طلبات زيادة رأسمال الشركات المدرجة في السوق







الفترة يناير 2018 ـ يونيو 2022



الإجمالي 116 طلبا



الزيادة في رأس المال 100 مليار ريال



3 أنواع من الزيادة