الأبيض بـ68 جنيها.. ’’الزراعة‘‘ تطرح البيض بأسعار مخفضة عبر منافذها بالمحافظات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك بجميع المحافظات بأسعار 68 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع المختلفة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، بأسعار مخفضة، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء.

من جانبه، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف "القصير" أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 77 مليون دولار .

وأضاف أن الإفراج شمل 148 ألف طن من الذرة بحوالي 53 مليون دولار وحوالي 24 ألف طن من فول الصويا بقيمة 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الاسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة، و85 ألف طن فول صويا، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 171 مليون دولار.