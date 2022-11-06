شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "المقاولات" بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 5.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.050 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300 مليون ورقة مالية بقيمة 702.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.77%، والعرب على 4.01%، واستحوذت المؤسسات على 15.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 20.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.