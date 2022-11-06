بنك الإسكندرية يسجل أعلى سعر للبيع.. أسعار الدولار في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار بنهاية تعاملات الأحد، 6 نوفمبر، بعد الارتفاع الكبير الذي حققه الأسبوع الماضي، عقب تحرير سعر الصرف.

وسجل البنك العربي الأفريقي أعلى سعر للشراء بـ 24.21 جنيها، فيما سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع، بـ24.30 جنيها.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش في البيع والشراء.