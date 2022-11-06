شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتفقد جناح الوزارة فى فعاليات مؤتمر COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والتقت د.هالة السعيد خلال جولتها التفقدية بفريق العمل القائم علي جناح الوزارة وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المؤتمر والتي ستناقش عددًا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لبدأ فعاليات المؤتمر غدًا.

ويضم جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمؤتمر COP27 عرض لأهم المعلومات حول مشروع رواد 2030 ، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، جائزة مصر للتميز الحكومي، مبادرة كن سفيرًا ، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما يضم الجناح ركنا خاصًا بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي من خلاله يمكن للحضور الاطلاع على إصدارت المعهد وتجربة أدوات المحاكاة التدريبية التي تهدف إلى نشر الوعي بالاستدامة وتغير المناخ.