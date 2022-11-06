"القمزي" تشارك في النسخة الثامنة لمعرض عقارات النيل بالرياض

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القاهرة - سامية سيد - - زيدان: "المشاركة في المعارض الخارجية تعكس الانطلاقة العمرانية غير المسبوقة في مصر"

تشارك شركة القمزي- مصر "ALQAMZI developments" لأول مرة في النسخة الثامنة لمعرض عقارات النيل، أكبر معرض عقاري مصري يقام خارج الأراضي المصرية، والمقامة في CROWNE PLAZA RDC بمدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وتستعرض شركة القمزي أمام رواد المعرض من السعوديين والمصريين العاملين في السعودية قصص نجاح مشروعاتها الحالية، والتي تضم مشروعا "Eastshire" في القاهرة الجديدة، ومشروع "Seazen" في الساحل الشمالي.

وبهذه المناسبة، قال ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر إن المشاركة في المعارض العقارية خارج مصر، والتواجد في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، يبعث رسالة للمهتمين بالقطاع العقاري في مصر بالإنجازات التي تحققت على الأرض، كما يعكس حركة التنمية والتعمير في مصر والانطلاقة العمرانية غير المسبوقة.

وأَضاف: "مشروعاتنا في السوق المصرية استطاعت أن تجتذب مستثمرين عرب لما تتمتع به من الفخامة والتميز، كما أنها تتميز بالتنوع والتفرد لتلبي احتياجات عملائنا، وتحقق تطلعاتهم بمستوى معيشي فاخر".

وأكد زيدان أن النهضة العقارية التي شهدتها مصر في الأعوام الأخيرة، مع مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية، ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وجعل مصر تتصدر قائمة الدول العربية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.

وكانت شركة القمزي مصر قد حققت مبيعات تعاقدية تخطت الـ 2.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري في مشروعيها "Seazen" في الساحل الشمالي، و"Eastshire" في القاهرة الجديدة، وذلك بعد الاقبال الذي حققه المشروعان من قبل المستثمرين العرب والمصريين عقب طرحهما.

وقد أطلقت القمزي- مصر "ALQAMZI developments" مشروعها "Seazen" في أغسطس الماضي على مساحة 204 فدان في الكيلو 170 طريق الضبعة، وبإجمالي مبيعات تقترب من 17 مليار جنيه، كما أطلقت كمبوند Eastshireفي قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وبإجمالي مبيعات تبلغ 3 مليارات جنيه، وتستهدف الانتهاء من المشروعين عام 2025.

وقد تأسست شركة القمزي- مصر "ALQAMZI developments" في عام 2010، وتدمج الشركة بين خبرات كل من عبد الله القمزي، ياسر زيدان، والمتمثلة في خبرة الجانب الإماراتي في مجال النقل والمقاولات والبنية التحتية، والكفاءة المشهودة للشريك المصري في مجال التطوير العقاري وإدارة الأعمال، مما أثرى نشاطات الشركة في كافة مجالات تنمية وتطوير العقارات.