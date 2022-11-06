شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط بورصة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.72% رابحًا 82.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11521.28 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1860.84 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.72% رابحًا 82.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11521.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 85.27 نقطة ليغلق عند مستوى 19613.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.7 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وصعد 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاعات إنتاج الأغذية، والسلع الرأسمالية، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.87%، 0.84%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاعي المرافق العامة، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.51%، فيما تراجعت قطاعات الأدوية، والرعاية الصحية، والتأمين، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.94%، 1.2%، 0.62%، 0.51%، على التوالي.

وقفز 156 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.74%، وتراجع 46 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 3.98%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 534.6 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% رابحًا 61.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7426.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% رابحًا 78.55 نقطة ليغلق عند مستوى 8319.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 18.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5548.99 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% رابحًا 31.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5693.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 213.5 مليون سهم بقيمة 56.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9331 صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.86%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.9%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 1.16%.

بورصة البحرين

فيما انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1860.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 472.7 ألف سهم بقيمة 157.3 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 56.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 41.35% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 9.64% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، بنك السلام، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.82%، 1.08%، 0.77%، 0.5%، على التوالي.