شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة MSC World Europa السياحية تغادر ميناء السخنة إلى الإمارات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها، عن مغادرة السفينة MSC World Europa المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى متنها 167 سائحاً من جنسيات مختلفة بعد انتهاء جولتهم السياحية داخل القاهرة ضمن رحلات اليوم الواحد التي تستقبلها ميناء السخنة.

وتعد سفينة MSC WORLD EUROPA واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم، وواحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أن السفينة السياحية مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة حيث أن جميع أجهزتها وإمداداتها الداخلية تعمل بالكهرباء، لتبرز دور السفن العملاقة في المساعدة على خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى، عملاً باللوائح التنظيمية الإلزامية الدولية المتعلقة بحماية البيئة.