على القروض الشخصية والسيارات.. البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 2.5%

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، أن البنك قرر رفع سعر الفائدة 2.5% على القروض الشخصية والسيارات بعد قرار طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 17.25%، وفقاً لما نقله موقع "مصراوي".

والخميس قبل الماضي، قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة مرتفعة الفائدة بنسبة 17.25% سنويا، ورفع الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5% حسب دورية صرف العائد.

يأتي هذا بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في وقت سابق من نفس اليوم، وذلك لأول مرة من 5 شهور بهدف امتصاص زيادة التضخم بعد قرار تحرير سعر الصرف.

ويطرح البنك الأهلي قروض تجزئة لتمويل الأفراد سواء بضمان الراتب للموظفين وأصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه للقروض الشخصية.

وخلال الأسبوع الماضي، تباينت تحركات البنوك بين بنوك رفعت سعر الفائدة على شهادات الادخار وقروض الشركات والتجزئة المصرفية، وأخرى مازالت تدرس ولم تحرك ساكنا بعد قرار المركزي الأخير.