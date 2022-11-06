شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الصلب تسجل 1.016 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن انخفاض صادرات مصر من حديد صب صلب في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 مقارن بنفس الفترة لعام 2021، حيث سجلت 1,016 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1,318 مليار دولار 23%، وتصدرت اسبانيا الدول التي تصدر إليها مصر وسجلت حجم الصادرات لها 220.496 مليون دولار، مقارنة بما سجلته فى نفس الفترة من العام الماضى حيث سجلت 306 مليون دولار بانخفاض بنسبة" 28%".

واحتلت إيطاليا المركز الثانى من الدول التى تصدر لها مصر حديد صب صلب وبلغت صادرت مصر لها فى نفس الفترة 166 مليون دولار، وسجلت الصادرات في نفس المدة من العام الماضى 330 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت "50%"، وكان المركز الثالث من نصيب السعودية والذى ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 18%، وسجلت 123.790 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضى الذى سجلت فيه 104.586 مليون دولار.

وشهدت صادرات مصر من حديد صب صلب انخفاض ملحوظ في العديد من الدول التى تصدر لها مصر بشكل كبير، وشهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاع خلال الأيام الماضية، وأعلنت شركة ” حديد عز” أكبر مصنع للحديد في مصر عن الاسعار الجديد للحديد من ارض المصنع، وذلك اعتبارا من 01/11/2022، وسجل سعر الطن اليوم 19650 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأعلنت أيضا العديد من الشركات المنتجة للحديد عن الأسعار الجديدة لها من أرض المصنع اطوال و لفائف اعتبارا من اليوم يوم 1 / 11 / 2022:

أولا: السويس للصلب: 19550 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وحديد المصريين،19550 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، ومجموعة بشاي للصلب عن سعر حديد التسليح بسعر 19600 جنيه مصري للطن شامل14% ضريبة القيمة المضافة.