البورصة: توقيع اتفاق لتدشين أول منصة أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

,شهد مراسم التوقيع حضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وفي تواجد نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

,وقع الاتفاقية رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والمهندس شريف مجدي الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال.

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاري COP27، إن مبادرة السوق الأفريقية للكربون تدعم وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية، حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية.

أوضح "محيي الدين"، أن أوروبا هي الأفضل في المعايير والنشاط في مجالات أسواق الكربون، واستفادت منها الصين وطوعتها لاحتياجاتها، ونأمل أن ينشط السوق في أفريقيا ومصر، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤسسات الدولية في أوروبا وآسيا والخليج تحاول أن تتعاون لوضع المعايير والقواعد الخاصة بالإفصاح، وأهميتها ليست في رؤية الصفقات ولكن في مساندة القطاعات المنتجة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته وتقديره عن التقدم الذي يتم إحرازه من قبل كافة الأطراف الفاعلة واللاعبة في ملف تطوير إطار واضح ليكون النواة الأساسية الإعلان عن ميلاد سوق منظم لتداول شهادات الكربون، يتضمن كافة المكونات اللازمة والكافية ليس فقط للتداول بل والإصدار.

أكد "فريد"، أن استجابة الدول للتغيرات المناخية لم يعد من قبيل الرفاهية، بل بات ضروريا، وذلك لحماية العالم من الآثار المدمرة بسبب مستويات الاحتباس الحراري على حياة البشرية.

أشار إلى ضرورة مستويات الوعي عبر نشر فكر ضرورة تحقيق الحياد الكربوني لدى الكيانات الاقتصادية المختلفة، وخاصة تعريفهم بمزايا الخفض التجارية، بأن الخفض يمكنهم من إصدار شهادات قابله للبيع والتجارة والتداول وهو ما يحفزها على الخفض، الأمر الذي يتسق مع مستهدفات قمة المناخ وهي التخفيف والتكيف، وتوفير التمويلات اللازمة لأعمال المناخ.

فيما أوضح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة رائدة على المستوى الإقليمي يستهدف خلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.

وكذلك تعزيز تنافسية مصر كمركز مالي رئيسي للأسواق الأفريقية ويأتي ضمن سياق جهود البورصة المصرية لتطوير وإنشاء منصة طوعية أفريقية لتداول شهادات الكربون، والتي اعتبرها الدكاني من الأدوات المالية المهمة لمساعدة الدول الناشئة في تمويل خططها التوسعية بالتوازي مع تحقيق مستهدفاتها فيما يخص أمور التغير المناخي.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك الزراعي فخور بالانضمام مع تحالف البورصة المصرية لتأسيس "ليبرا كاربوني" بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ، والبنك الزراعي لديه 3.5 ملايين عميل على مستوى الجمهورية سيكونون نواه وبداية قوية للشراكة.

أوضح أن تداول أرصدة الكربون شيء هام لمساعدة أصحاب الأراضي الزراعية بجانب استخدام أساليب الري الحديث، والدافع من التحالف في الشركة هو تحقيق الاستدامة الزراعية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والاستدامة شيء مهم جداً لمصر، وليبرا كاربوني سيكون لها أثر فعال على مصر في تحقيق خطة تخفيض الانبعاثات الكربونية.