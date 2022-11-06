شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الطماطم تتراجع لـ 2.75 جنيه بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد، استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات في سوق الجملة بتراجع جنيه واحد فقط، والبطاطس 6.5 إلى 9.5 جنيه، والبصل 2.5 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ الخيار 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي 2 إلى 4 جنيهات، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه، والفلفل الرومي 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها.